نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتوبيس الفن ينظم جولة للأطفال لمتحف ركن فاروق بحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل متحف ركن فاروق بحلوان، يوم الأحد، زيارة نظمها أتوبيس الفن الجميل لأطفال مكتبة 6 أكتوبر، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

شرح تاريخ المتحف والمقتنيات الملكية

قدمت الآثارية فاطمة سبتان للأطفال خلال الجولة التفقدية شروحا عامة عن المتحف وتاريخ بنائه في أربعينيات القرن الماضي كاستراحة ملكية، وبدء تحويله لمتحف في السبعينيات، ثم تطويره في الألفية الجديدة، واحتوائه على مجموعة قيمة من المقتنيات الملكية من أثاث وتحف وتماثيل ولوحات، بخلاف حديقة المتحف التي تضم أشجارا نادرة.

شرح تاريخ منطقة حلوان ومسابقات ثقافية

أعقب الجولة قيام يمنى حسين بشرح عام لمنطقة حلوان التي يقع فيها المتحف، حيث ذكرت أن منطقة حلوان التي توجد بها الاستراحة كان يطلق عليها مدينة الباشاوات، واكتشف بها عدد من المقابر التي كانت تخص الأمراء وكبار الموظفين في عهد قدماء المصريين إلى جانب مقابر بعض العامة.

اتبعت ذلك بمسابقة ثقافية للأطفال حول ما استمعوا له من شرح المقتنيات في متحف ركن فاروق وطبيعة منطقة حلوان وتاريخها.

برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل وجولات أتوبيس الفن الجميل

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، استمرارًا لجولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.