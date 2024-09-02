نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها..أبرز المحطات الفنية في حياة كوثر رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة كوثر رمزي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم منذ عام 2018، وتعتبر من أبرز الفنانين الذين لديهم بصمتهم الفنية الخاصة، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة كوثر رمزي.



نبذة عن كوثر رمزي

ولدت كوثر رمزي في 17 يونيو من عام 1931، ووالدها هو الفنان إبراهيم محمد فوزي، وبدأت مشوارها الفني في الإذاعة، ثُم عملت أدوار صغيرة في السينما والمسرح والتليفزيون.



مشوار كوثر رمزي الفني



وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها: هذا الرجل أحبه وحب وحرمان وأغلى من حياتي وملف سامية شعراوي والإرهاب ومجرم مع مرتبة الشرف، وزنقة الستات، والمطربون في الأرض، وسنوات الشقاء والحب، ودرب العوالم، ومصيدة الذئاب، ومهمة في تل أبيب، وأبو كرتونة، وغيرها من الأفلام.

وفي التليفزيون قدمت عددا من الأعمال الهامة منها: أبو العلا البشري، ويوميات ونيس، وحارة العوانس، وسوق الخضار، ولا أحد ينام في الإسكندرية، وحكايات المدندش، وقمر، وأبو ضحكة جنان، وحاميها حراميها، والبيت، والوالدة باشا وغيرها، كما شاركت فيما يقارب 35 مسرحية، ومنها: الفتى الشرير، والمصيدة، والغربة، وناس وناس وغيرها.

وفاة كوثر رمزي

رحلت الفنانة كوثر رمزي عن عالمنا في 2 سبتمبر 2018، عن عمرٍ يناهز 87 عامًا.