نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي يشيد بعودة شيرين عبد الوهاب رغم تحديات حقوق الملكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن إعجابه باختيارات الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغاني ألبومها الجديد، مؤكدًا أنها كانت موفقة للغاية.

وأضاف الشناوي في تصريحاته الصحفية:" أن الأغاني التي طرحتها شيرين تُعد بداية مبشرة بعودة قوية، متمنيًا أن تستمر هذه العودة من خلال الحفلات المباشرة، حيث تتميز شيرين بأدائها الحي الذي يلقى استحسانًا واسعًا.

حذف أغاني شيرين بسبب خلافات حقوق الملكية

في مفاجأة غير متوقعة، وجد جمهور شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة "عسل حياتي" محذوفة من موقع "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها. جاء هذا الإجراء بعد اعتراض من شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، التي تمتلك حقوق الملكية للأغنية.

تصاعد النزاع مع "روتانا"

هذا الحذف لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق أن قامت "روتانا" بحذف أغنيتين أخريين لشيرين من الألبوم الجديد، وهما "بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي"، مما أضاف مزيدًا من التوتر على العلاقة بين الفنانة والشركة.

تعاونات شيرين الجديدة وتحدي حقوق الملكية

على الرغم من التحديات، تستمر شيرين في العمل مع نخبة من الشعراء والملحنين. فقد تعاونت في أغنيتها "بتمنى أنساك" مع عزيز الشافعي، بينما جاءت أغنية "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وتوزيع توما. تم نشر هذه الأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدل على إصرار شيرين على التواصل مع جمهورها، رغم الأزمات التي تواجهها.

