نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة حنان مطاوع لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم “حياة أو موت” من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "توكلنا على الله"



وتستعد حنان مطاوع لتصوير عملها الدرامي حياة أو موت المكون من 15 حلقة من إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي وإنتاج أحمد السبكي.



آخر أعمال حنان مطاوع

يشار أن آخر أعمال حنان مطاوع، مسلسل صوت وصورة، الذي حقق نجاحا كبير خلال فترة عرضه، ودارت أحداثه حول رضوى حنان مطاوع، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.



أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة، من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

