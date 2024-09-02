لهذا السبب..جمال سليمان يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان جمال سليمان، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصالحه مع إحدى شركات الصيانة، الذي قد حرر محضرًا بقسم شرطة أول الشيخ زايد، خلال الأيام الماضية، بحق المسؤول عن الشركة متهمًا إياه بالنصب والحصول على مبلغ مالي منه، دون إصلاح جهاز بفيلته، وبعد تحديد هوية المشكو في حقه ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة.



آخر أعمال جمال سليمان

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل " عملة نادرة" الذي حقق نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل "عملة نادرة"





وشارك في بطولة مسلسل عملة نادرة الفنانة نيللي كريم والفنان القدير جمال سليمان والفنان أحمد عيد والفنان القدير كمال أبو راية والفنانة ندي موسي والفنانة مريم الخشت والفنان محمد فهيم والفنان هشام عاشور والفنانة إيمي سلام والفنانة القديرة فريدة سيف النصر والفنان رمزي العدل والفنان أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين والفنانات.





أحداث مسلسل " عملة نادرة"



وتدور المنافسة في نجع عبد الجبار بين عائلتين تسعى كل منهما إلى السيطرة على السلطة والثروة. تشتعل الصراعات بينهما بسبب حدوث زواج يجمع بين أفراد من كلتا العائلتين.