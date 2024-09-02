الريمونتادا.. بدء تصوير الجزء الثاني من الحريفة بطولة نور النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ الفنان نور النبوي تصوير أولى مشاهده بالجزء الثاني من فيلم الحريفة بعنوان الريمونتادا بإخراج المخرج كريم سعد وذلك بعد اعتذار المخرج رؤوف السيد.

ترويج نور الدين لتصوير الجزء الثاني من الحريفة



وشارك نور النبوي، صورة من كواليس الجزء الثاني من فيلم الحريفة، عبر خاصية القصص القصيرة بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، فيلم الحريفة 2 الريمونتادا.



قصة فيلم الحريفة



وتدور أحداث الفيلم حول ماجد الذي يلعب دوره الفنان نور النبوي، لاعب كرة القدم، ويعيش في طبقة غنية، ولكن فجأة تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يجد عالم مختلف تمامًا، ويتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات كرة قدم بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، ويساعدهم علي التدريب معلمهم بالمدرسة والذي يلعب شخصيته الكابتن حسام ميدو.



ابطال فيلم الحريفة



ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.