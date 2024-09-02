رامي جمال يكشف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان رامي جمال عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، حيث شارك "رامي" جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقاً قال فيه :"إيه أكتر ألحان ليا حبيتوها مع المطربين، ومين أكتر مطرب أو مطرب تحبوا تسمعوا ألحان ليا بصوته، ووعد الفترة الجاية فيها نشاط كبير كملحن ومطرب".

تعليقات الجمهور على منشور رامي جمال



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال رامي جمال



والجدير بالذكر آخر أعمال رامي جمال، أغنية حالته صعبة، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

الأغنية من كلمات محمد جمال، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

مش هعاتبه على اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه

عادي قالهم

تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته

على الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص

بس لازم يعرف إني في بعده عال

خانه فعلا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه

هبكي واضعف بس شافني

مش مبينله اهتمام

شافني عشت ازاي بدونه

حالته صعبة

يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل

لما يوصلني الكلام

عادي يخرج عن شعوره

ده الطبيعي عشان غروره

كلمتين واقفين في زوره

واستريح لما قالهم

قال في حقي كلام يدينه

سهل ارد عليه واهينه

بس سيبته يشوف بعينه

مش بيفرق يوم كلام

