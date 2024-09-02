في عيد ميلاد محمد ثروت.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له



القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الاثنين 2سبتمبر عيد ميلاد المطرب محمد ثروت، والذي تميز بالإصرار والعزيمة، والصوت الذهبي الذي لا يقلده أحد.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له



بدأ الفنان محمد ثروت مشواره مع الغناء منذ كان عمره 6 سنوات حيث قام وقتها بالغناء في برنامج جنة الأطفال بالتليفزيون، كما غني أيضا في برنامج خمس خمسات تقديم محمد رجائي، ونجح خلاله وفاز وقتها بـ 5 جنيهات بعد تفوقه في الغناء.

حب وعشق الفنان محمد ثروت للأطفال كان سببًا كبيرًا في تقديمه الكثير من الأغنيات الخاصة بالأطفال، والتي ما زالت نرددها في أوقات عودتنا لذكريات الماضي، وتعتبر أغاني الأطفال جزء هام لا يتجزأ من مشوار محمد ثروت الفني، فكانت لأغنياته تشكيل في وجدان الأطفال.

فمن منا يمكنه أن ينسى يا طيور النورس، وأغنية جدو على، وأغنية حبيبة بابا رشا، وأغنية سلام لماما، وأغنية عيون بابا، وأغنية عيد الميلاد،وآخر أعماله الفنية يا مستعجل فراقي والكثير من الأغنيات التي جعلت من الفنان محمد ثروت أيقون في مجال الاهتمام بالطفل وتعليمه عادات الأسرة المصرية.

