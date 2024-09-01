نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مره.. عرض مسلسل "حالة خاصة" على CBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، للمرة الأولى على التليفزيون عبر قنوات CBC، وذلك بعد عرضه في بداية العام الجاري على منصة Watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

طه دسوقي يروج لـ حالة خاصة

روج الفنان طه دسوقي من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، عن بدء إعادة عرض مسلسل حالة خاصة، على قناة CBC، خلال الفترة الحالية، في أيام من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة في الـ 3 صباحًا والـ 1 صباحًا، كما يعرض على CBC دراما في الحادية عشر مساءً، والإعادة في الـ 9 صباحًا، والـ 4 مساءً.

مسلسل حالة خاصة

ودارت أحداث مسلسل حالة خاصة، حول نديم أحمد أبو سريع، الذي يجسد شخصيته «طه دسوقي»، وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في مكتب محاماة.

مسلسل حالة خاصة في قائمة الأكثر مشاهدة

حافظ مسلسل حالة خاصة علي صدارة قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة، من رغم انتهائه، وهو من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويعرض مسلسل حالة خاصة يوميًا من السبت إلى الأربعاء على cbc الساعة 8 مساءً والإعادة 3 صباحا و1 صباحًا كما يعرض على CBC drama الساعة 11 مساء على أن تكون الإعادة 9 صباحا و4 مساء.

أبطال مسلسل حالة خاصة

و ينتمي مسلسل حالة خاصة للأعمال الدرامية القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات، ومن بطولة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، وأدهم النحاس، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، ومن إنتاج طارق الجنايني.