نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حافظ: لم أتخوف من دوري في مسلسل "عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمود حافظ، أنه لم يتخوف من المشاركة في دوره بمسلسل "عمر أفندي"، الذي يعرض حاليا، موضحًا أن السيناريو أعجبه للغاية.



وتابع محمود حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:" المخرج عبد الرحمن أبو غزالة، كلمني في الدور وعجبني تركيبته وهو مخرج شاطر وناجح، وشخصية أباظة موجودة في الحياة وبها الخير والشر وأحمد حاتم نجم محترم وبحبه على المستوى الشخصي والفني".



وأشار محمود حافظ، إلى أن هناك مصور أحبطه في بدايته لذلك كان بعيدا عن اللقاءات التلفزيونية في بداية حياته، موضحًا أن البعض ينتقده بسبب صوته العالي في أعماله.



وأوضح "حافظ"، أنه قال لزوجته أنها سيتركها في يوم زفافهما بسبب تصويره لفيلم "الممر"، ولكنها تقبلت عملي وكان ردها كالتالي "أتكل على الله وشوف شغلك"، وبعدها ذهبت للوكيشن التصوير وكانت زوجتي ترافقني خلال وقت التصوير.



وأختتم محمود حافظ حديثه قائلًا: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فيها حاجات كويسة وحاجات وحشة زي ما حصل مع النجم محمد فؤاد ناس كتير جات عليه في بداية المشكلة وبعدها ناس أتعاطفت معاه علشان شافت الحقيقة من الطرفين".

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.