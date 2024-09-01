نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع وريهام عبد الغفور يوجهان رسالة شكر لـ ويزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة حنان مطاوع وريهام عبد الغفور على تصريح الفنانة ويزو معبرة عن حبها لها وسعادتها وموجة لها رسالة شكر بعد بتصريحاتها الأخيرة التي كشفتها عبر إحدى لقائتها التيلفزيونية.

وعلقت الفنانة حنان مطاوع ردت على تصريحات ويزو برسالة شكر على حديثها من خلال إعادت نشر لقاء ويزو، وكتبت: “حبيبتي والله”، بينما علقت ريهام عبد الغفور على حديث ويزو قائلة: “حبيبتي يا ويزو إنتي اللي سكرة”.

وكانت قد كشفت الفنانة ويزو في الساعات الماضية عن رغبتها في تقديم أدوار درامية موضحة في الفيديو الذي أعادت نشره من القناة على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أنها تتأثر بالأدوار التي تقدمها كل من حنان مطاوع، ومنى زكي وريهام عبد الغفور.

فيلم اللعب مع العيال

يذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.