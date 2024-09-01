نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تشارك جمهور كفر الشيخ "الباب يفوت جمل" قبل طرحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة نيكول سابا، حفلا غنائيا ضخما بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الماضية وسط حضور جماهيري كبير، ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث تواجد الجمهور في كل جنبات المسرح المخصص للحفل.

تفاصيل الاغنية

وحرصت نيكول على تقديم مفاجأة لجمهورها في كفر الشيخ وقدمت للمرة الأولى أغنيتها الجديد «الباب يفوت جمل» لايف لجمهورها الذي تفاعل معها حيث خصتهم بالأغنية للمرة الأولى قبل إطلاقها رسميا عبر جميع منصات الموسيقى والتواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة.

أغنية «الباب يفوت جمل» من كلمات أمير طعيمة وألحان:محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، كما تستعد لإطلاق عدد من الأغنيات التواجد في حفلات جديدة خلال الفترة القادمة.