نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حذف "عسل حياتي".. صدمات تلاحق شيرين عبدالوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت الحرب بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا قائمة حتى الآن، حيث فؤجى جمهورها بأن شركة روتانا قامت بحذف أغنيتها الحديثة “عسل حياتي” والتي أهدتها شيرين أمس لمحبيها.

وكانت قد طرحت أمس الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "عسل حياتي" والتي أهدتها لجمهورها، والتي تستمر من خلالها في التعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، ضمن أغاني ألبومها الجديد.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تلك الإهداء عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X قائلة: “الأغنية دي إهداء مني لكل الفانز واحد واحد وواحدة واحدة، ماقدرش أعيش من غيركم يا أحلى حاجة وأحلى سند في حياتي، جديدي بحر العسل، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وفواصل موسيقية النابلسي، وتريات المايسترو سعيد كمال، وجيتار أحمد حسين”.

بعد أزمتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب تنضم لـ "تيك توك"

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حساب رسمي لها عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك وفقًا لما أعلنته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب.

أزمات متتالية تلاحق شيرين عبد الوهاب

أزمات متتالية تلاحق الفنانة شيرين عبد الوهاب بدأت بأزمتها مع شركة روتانا وطرح ألبومها، مرورًا بإعلان المحامي الخاص بها ياسر قنطوش التنحي عنها إثر تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة، ومؤخرًا فوجئ جمهورها بغلق حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد أيام قليلة من إنشائها وطرح أغانيها الجديدة من خلاله، وتبعته بحساب آخر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقناتها على يوتيوب، وقناة رسمية عبر الواتساب، دون الكشف سبب إختفائها.