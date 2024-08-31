نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب تنضم لـ "تيك توك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حساب رسمي لها عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك وفقًا لما أعلنته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب.

أزمات متتالية تلاحق شيرين عبد الوهاب

أزمات متتالية تلاحق الفنانة شيرين عبد الوهاب بدأت بأزمتها مع شركة روتانا وطرح ألبومها، مرورًا بإعلان المحامي الخاص بها ياسر قنطوش التنحي عنها إثر تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة، ومؤخرًا فوجئ جمهورها بغلق حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد أيام قليلة من إنشائها وطرح أغانيها الجديدة من خلاله، وتبعته بحساب آخر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقناتها على يوتيوب، وقناة رسمية عبر الواتساب، دون الكشف سبب إختفائها.

مازالت الحرب بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا قائمة، حيث شاركت جمهورها صورة من بوسترات أغنياتها الجديدة ووجهت لمتابعيها طلبًا خاصًا بإعادة نشر أغانيها لانتشارها بشكل أكبر واستمرار نجاحاتها، بالتزامن مع أزمتها المستمرة مع شركة روتانا.

وكتبت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: "لكل جمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي اعملوا شير وريتويت لأغاني ألبومي الجديد خلينا نحتفل مع بعض وننبسط.. منتظرة فيديوهاتكم الجميلة عشان هنحتفل، ابدعوا بقى".

وكانت قد طرحت شيرين عبد الوهاب أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم «مازال عالبال» للمرة الثانية عبر منصاتها الموسيقية، وقناتها عبر اليوتيوب، بعد أن طرحتها منذ عدة أيام وتفاجأ بعد دقائق جمهور شيرين بأن الأغنية واجهت نفس مصير الـ3 أغانِ السابقة التي طرحتها في الآنة الأخيرة، وتم حذفها نظرًا لحقوق الملكية التابعة لشركة روتانا، لتصبح الأغنية الرابعة التي تحذف لـ«شيرين» بعد عودتها لجمهورها، على خلفية أزمة التعاقد بينهما.

أغنية “مازال عالبال” من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع موسيقي وميكس وماستر توما.