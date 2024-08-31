محمد حماقي: 'أنا من مدرسة الغناء بالإحساس لكن بتمنى تقديم أغنية سعودي'

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد حماقي في المؤتمر الصحفي بعد حفله في جدة عن أمنية تقديم أغنية بلهجة غير المصري كما أشار لوجود أغنية جديدة سيتم طرحها قريبًا.

تصريحات محمد حماقي



وقال حماقي:"أتمنى تقديم أغنية باللهجة السعودية، لكن محتاج أتقنها، أنا من مدرسة اللغناء بالإحساس، والغناء بلهجة مختلفة محتاج شوية تمرين".



وعن أعماله الجديدة أضاف:"أستعد لتصوير أغنية باللهجة المصرية في المملكة العربية السعودية قريبًا، ولسه بنرتب لموعد نزولها، وهناك أغاني جديدة من الألبوم لسه هتنزل".

تصريحات حماقي عن التمثيل

قال محمد حماقي في تصريحات سابقة:" نفسي في التمثيل من زمان من ساعة ما بدأت أغني لأني بحب التمثيل والسينما والدراما ومتابع جيد جدًا، ونفسي أقدم حاجة مختلفة ممكن يكون ده اللي عطلني إني بلغت في إني أدور على حاجة مميزة، المشروع قائم ولكن أتمنى ألاقي حاجة كويسة أقابل الجمهور بيها".

آخر أعمال حماقي



طرح الفنان محمد حماقي مؤخرًا أحدث أغنيات ألبومه الجديد وقد حملت اسم "تخسرني" وسرعان ما تصدرت الأغنية التريند وذلك بعد طرحها بساعات قليلة وتنتمي الأغنية إلي نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور ويفضلها دائمًا، وأغنية "تخسرني" هي من كلمات مصطفي ناصر وألحان تيام علي وتوزيع توما.



كلمات أغنية "تخسرني" لـ حماقي



شوف نفس الظروف خلوني ماسك فيك لكن خلوك تسيب

مين! حبيتني مين! أنا ما افتكرش إنك في يوم كان لك حبيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني

فاق وقت الفراق قلبي ولقاك فجأة في عينيه زي الغريب

ياه شفتك حياة! ازاي قدرت تخلي ظني فيك يخيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني