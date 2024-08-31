انت الأن تتابع خبر وصفه بالفاشي .. مغني شهير يهدد بمقاضاة ترمب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدد مغني فرقة White Stripes، جاك وايت، بمقاضاة حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركة دونالد ترامب بعدما استخدم أحد مساعديه على ما يبدو مقطعًا من أغنية Seven Nation Army للفرقة في منشور مؤيد للمرشح الجمهوري على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب وايت على إنستغرام: "لا تفكروا حتى في استخدام موسيقاي أيها الفاشيون".



كذلك أضاف ساخرا أن دعوى قضائية سيرفعها محاموه قريباً لتضاف إلى 5 آلاف دعوى أخرى".



كذلك اعترضت كل من سيلين ديون، وبيونسيه، وجوني مار من فرقة سميثز، وعائلة مغني السول الراحل إسحاق هايز، وورثة نجم البوب الإيرلندي الراحل سينيد أوكونور على استخدام ترامب أو موظفيه لأعمالهم .