نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليله الثامنة من العرض المسرحي "كازينو" بحضور كامل العدد " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتح الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث،والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد «كازينو» الخميس الماضي علي مسرح السلام.

حيث تم إعلان لافته مكتوب عليها كامل العدد يوميا من وقت افتتاح العرض المسرحي " كازينو " ويفتح الستار في تمام التاسعة مساء على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع القصر العيني

والعرض المسرحي " كازينو " من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان محسن منصور، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع وسوف يستمر العرض خلال فتره مهرجان المسرح التجريبي

أحداث مسرحية «كازينو»

تدور أحداث العرض داخل " كازينو حيث تتجمع مجموعة من الأصدقاء في جو من الترفيه، ومع تتالي الأحداث يخلق أجواء مشحونة بالتشويق والإثارة

أبطال مسرحية «كازينو»



يضم العرض نخبة من الفنانين، منهم كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن منصور، ومحمد دياب، والعرض من إخراج عمرو حسان

الكتابه والأشعار كتبها أيمن النمر، الذي قدم نصًا دراميًا يضاف إلى رصيد أعماله المتميزة. الموسيقى والألحان التي تساهم في تعزيز الجو الدرامي للعرض حازم الكفراوي، بينما قام محمد الكاشف بتوزيع الموسيقى.

وايضا الاستعراضات التي تضيف لمسة من الترفيه والتشويق إلى العرض قام بتصميمها حسن شحاته.

أما عن تصميم الديكور، الذي يعكس الأجواء الفريدة للكازينو خلال العرض، فقد أنجزه محمد عبد الحميد، في حين قامت معه مها عبد الرحمن بتصميم الأزياء المعبره جدا عن الحاله

والإضاءة، التي تسهم في إضفاء جو من الدراما والتشويق، قام بتصميمها عز حلمي، كما قام خالد مهيب بإدارة الفوتوغرافيا وتصميم الدعاية والمادة الفيلممية للعرض.

ويشرف على العمل فريق من المخرجين المساعدين، أبرزهم داليا الصاوي وعمر البدري، والمخرج المنفذ احمد شحاته ومكياج أمل حسام

يُنتظر أن يحظى "كازينو" بإقبال كبير من جمهور المسرح لما يتمتع به من عناصر جذب وابتكار في تقديم قصة مشوقة وأداء متميز.