نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة نصري تحيي حفلًا غنائيًا في أبوظبي.. تعرف على أسعار التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة أبوظبي الإماراتية يوم 23 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

من المتوقع أن يكون الحفل من أبرز الفعاليات الفنية في الموسم، حيث ستقدم أصالة مجموعة من أشهر أغانيها، مما يثير حماس جمهورها في الإمارات.

أسعار التذاكر وتفاصيلها

طرحت الشركة المنظمة التذاكر للجمهور بأسعار متنوعة لتلبية احتياجات الجميع. تتراوح أسعار التذاكر بين 35.42 دولار أمريكي و410.90 دولار أمريكي، مع توفير فئات مختلفة تشمل:

الفئة الأولى: 35.42 دولار أمريكي

الفئة الثانية: 55.26 دولار أمريكي

الفئة الثالثة: 83.60 دولار أمريكي

الفئة الرابعة: 155.86 دولار أمريكي

الفئة الخامسة: 240.87 دولار أمريكي

الفئة السادسة: 410.90 دولار أمريكي

ألبوم "ثم أنا" وأحدث الإصدارات

في إطار التحضير لحفلها، أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات خمس أغاني جديدة من ألبوم أصالة الأخير "ثم أنا"، الذي لاقى اهتمامًا واسعًا منذ طرحه. وقد سبق أن تم إصدار كليب أغنية "إنسان" في منتصف يونيو الماضي. الأغاني التي تم طرحها من الألبوم تتضمن:

"الكرسي": كلمات خلف الخلف، ألحان جمانة جمال، توزيع عصام الشريطي.

"كلك لهم": كلمات رحاب، ألحان نواف عبد الله، توزيع عدنان عبد الله.

"أمان أمان": كلمات ضياء الميالي، ألحان نصرت بدر، توزيع أمجد أجعاتي.

"ما تهون": كلمات أحمد علوي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم.

"ثم أنا": كلمات مؤمن سالم، ألحان أحمد سعيد، توزيع مصطفى قاسم.

أحدث كليبات أصالة

في يناير 2024، طرحت أصالة كليب "صندوق الذكريات" عبر موقع "يوتيوب"، ليضيف إلى رصيدها الفني مزيدًا من الأعمال الجديدة التي تحظى بترحيب واسع من جمهورها.

يواصل جمهور أصالة متابعة أعمالها بشغف، منتظرين ما ستقدمه في حفل أبوظبي وألبومها الجديد.