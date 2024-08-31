حسن شاكوش: لست مغرورًا وكل واحد ليه 24 قيراطا في الدنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 05:25 مساءً - قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية، إن الفنان هو أكثر شخص يشعر بالآخر، معقبًا: "الفنان أكتر واحد عنده إحساس وقلب، وبيحس بكل اللي حواليه".

وأضاف "شاكوش"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه لا يتحدث كثيرًا مع أي شخص لا يعرفه، وقد يفهم البعض هذا الأمر على أنه مغرور، وهذا غير صحيح، معقبًا: "كلنا سواسية، وربنا خلق كل واحد ياخد الـ24 قيراط بتوعه، والأرزاق متقسمة، وكل واحد بياخد رزقه".

وأوضح أن أصدقاءه المقربين من خارج الوسط الفني ويعيشون ببولاق الدكرور المنطقة التي كان يعيش بها قبل الشهرة.