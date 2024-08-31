انت الأن تتابع خبر نيللي مقدسي تكشف أسباب غيابها عن الغناء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي عن أسباب ابتعادها منذ فترة عن الغناء مؤكدة أنها تعاني من المرض .



وأعلنت مقدسي في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية رابعة الزيات انها أصيب بفيروس غريب لمدة عام كامل لم يستطع الأطباء تحديد نوعه وهو فيروس جديد سبب لها حرارة مرتفعة وأوجاع جسدية ونفسية.



وقالت نيللي: خلال هذه الفترة ابتعدت عن كل شيء عن الفن والحياة الاجتماعية وكنت شبه مدمرة نفسيا وجسديا، مشيرة إلى انها تخطت هذه المرحلة الصعبة من خلال ايمانها بالله وقوتها .