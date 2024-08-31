نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا بحبك وبستنى فيديوهاتك.. شيرين عبد الوهاب تشيد بأحد مشاهير "تيك توك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بتغريدة على موقع "إكس" أثنت فيها على أحد مشاهير تطبيق تيك توك، حيث وصفته بـ "العسل" وأعربت عن إعجابها الشديد به وبمحتواه.

وجاءت تغريدة شيرين لتؤكد مجددًا عفويتها التي اشتهرت بها، والتي ظهرت جلية خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب حيث تحدثت بصراحة عن أزمتها مع شركة روتانا.

https://x.com/Sherinthesinger/status/1829890800379179014?t=44JRugXXfxD7IjLFzznRrw&s=08



من جانبه، أعرب التيك توكر عن سعادته الغامرة بإشادة شيرين به، مؤكدًا أنها فنانة تتميز بعفويتها.

هذا التفاعل بين نجمة كبيرة ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي يفتح الباب للعديد من الأسئلة حول تأثير هؤلاء المشاهير على الرأي العام، وكيف يمكن أن يساهموا في تشكيل صورة الفنانين.

كما يثير هذا الحدث تساؤلات حول مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا اليومية وعلى علاقتنا بالمشاهير.