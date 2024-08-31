عاجل- اختفاء صفحة شيرين عبد الوهاب على فيسبوك بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من إطلاقها

القاهرة - محمد ابراهيم - اختفاء صفحة شيرين عبد الوهاب على فيسبوك بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من إطلاقها

اختفاء صفحة شيرين عبد الوهاب على فيسبوك بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من إطلاقها.. فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب باختفاء صفحتها الرسمية الجديدة على موقع فيسبوك بعد إنشائها منذ أسبوعين فقط، دون الكشف السبب وراء ذلك، شيرين كانت قد دعت جمهورها لعدم التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها على يوتيوب، موضحة أن تلك الحسابات لم تعد تحت سيطرتها، وأنها تخضع لنزاع قضائي.

منصات جديدة وزيادة في التفاعل الرقمي

أنشأت شيرين حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك إنستجرام الذي تجاوز عدد متابعيه المليون، وحساب رسمي موثق على منصة "إكس"، بالإضافة إلى قناة على واتس آب، كما أطلقت اليوم قناة رسمية على تطبيق تليجرام ودعت جمهورها للاشتراك بها لتعزيز تواصلها معهم.

استعادة قناة تيك توك وتعزيز الحضور الرقمي

نجح فريق عمل شيرين في استعادة قناتها الرسمية على تطبيق تيك توك، مما ساهم في زيادة حضورها الرقمي وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الوطن العربي، يأتي ذلك في ظل استراتيجيتها لتعزيز التواصل مع جمهورها عبر منصات جديدة وآمنة بعيدًا عن الحسابات القديمة المتنازع عليها.