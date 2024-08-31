قصور الثقافة تتألق في ختام مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الجمعة، عروضها الفنية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ضمن برنامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وقد أقيمت الفعاليات في الفترة من 14 يوليو وحتى 30 أغسطس الحالي، ولاقت على مدار هذه الفترة إقبالًا وتفاعلًا جماهيريًا غفيرًا.

ديفليه مبهر بالممشى السياحي

قدمت فرق قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في الحفل الختامي، ديفليه مبهر بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية. شارك في العرض فرقة الشرقية، وفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، وفرقة التنورة التراثية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وسط تفاعل جماهيري كبير.

رقصات فلكلورية من مختلف أنحاء مصر

ثم توالت الفقرات الفنية، حيث قدمت كل فرقة عددًا من الرقصات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور المصري. بدأت العروض مع فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف، تلاها عروض من التراث السكندري لفرقة الأنفوشي بقيادة الفنان ياسر عثمان.

ختام الحفل بفقرات التنورة والموسيقى الشعبية

وجاء الختام مع فقرة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، بمصاحبة أغاني فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم، في مشهد يعكس عبق التراث المصري وأصالته.

عروض فرقة مطروح تبهر الجمهور

هذا وقد شهد اليوم قبل الختامي عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، تضمن فقرات استعراضية متميزة منها: الترحيب، المطروحية، والجاية، بجانب عروض لفرقة الشرقية منها: الحصان والفرح الشرقاوي والتنورة الصوفية التي أبهرت الحضور.

تنظيم دقيق وإشراف فني رفيع المستوى

نفذت هيئة قصور الثقافة برنامجها الفني خلال المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

مشاركة واسعة من فرق الفنون الشعبية

قدمت خلال المهرجان باقة متنوعة من العروض الفنية بالمجان، بالممشى السياحي للمدينة التراثية والمسرح الروماني، بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية من مختلف المحافظات.