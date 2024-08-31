نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ريفي: كان حلم حياتي أغني على المسرح مع شيرين عبد الوهاب.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان المغربي محمد الريفي، أنه تمنى الغناء في حفل يضمه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح واحد، مشيرًا إلى أنه حقق ذلك في إحدى حفلاته.

تصريحات محمد الريفي

وأضاف محمد الريفي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «تمنيت في يوم أكون في مسرح نفس اللي هتغني فيه شيرين عبد الوهاب، حلم كان عندي وحققته في حفلة».

رسالة محمد الريفي للشباب

ووجه محمد الريفي، رسالة لكل الشباب الموهوب، قائلًا: «أنا بقول لأي حد يؤمن بحلمه حتى لو كذبك كل الناس وقالولك أنت فاشل.. وأنت جواك في حاجة ناجحة، والله العظيم هتنجح، لكن دول بيحاولوا يحطموك».

واستدل محمد الريفي، بتصريحات كارول سماحة عنه، قائلًا: «كلام الفنانة كارول سماحة عنّي ممكن يزعلني وزعلت منه شوية لكن يمنحني طاقة للاستمرار، وممكن أرد عليها لو أنا شخص لا يحترم أساتذته، ولكن أنا رديت عليها باحترام لأنها أستاذتي وتعلمت منها.. ولو هي مش بتحب لوني في الغناء.. في ملايين بيحبوا اللون ده؛ لأن له قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا».

