نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد قماح يتعاون مع الرابر الأمريكي super sako في أغنية جديدة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاون الفنان محمد قماح في أغنية جديدة للراب الأمريكي super sako وذلك في أغنية جديدة تحت اسم “ No”، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب حيث قدم الألحان بينما كان الإخراج لأرين باديان.

أحدث أعماله

كما تعاون محمد قماح مع النجم محمد نور في أغنية “ هو في كده” كملحن، وكانت الكلمات لمحمد السوكني وميكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جاليلو.

كما تعاون مع الفنان مصفى حجاج أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، ويقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.

آخر أعمال مصطفى حجاج

وطرح مؤخرًا كل من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربى حاتم عمور أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى حجاج أغنية جلد الذات، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وتقول كلمات الأغنية: آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك.