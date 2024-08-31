نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز لقطات حفل محمد حماقي في جدة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشعل الميجا ستار محمد حماقي مسرح عبادي الجوهر أرينا في حفل كامل العدد نظمته شركة بنش مارك، ضمن حفلات صيف جدة، وبدأ حماقي اولى وصلاته الغنائية بأغنيته الجديدة "شاغل عيون الناس" وسط تفاعل كبير من الجمهور وأجواء تقنية مسرحية مميزة زادت من حماس الجمهور، رحب بعدها حماقي وقال "وحشتوني أوي، مبسوط بوجودي معاكم النهاردة، علشان انتوا ليكم مكانة كبيرة الحقيقة في قلبي"، واكمل بعدها حماقي بأغنية "اجمل يوم" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتبعها بعدد من اشهر اغانية بين القديم والجديد، "زيها مين، لا ملامه" وعلى اضواء الهواتف غنى اغنيته "ما بلاش" ليكمل بعدها فقرته بـ "يا ستار، من قلبي بغني،،،، وغيرها من الاغاني.

وقبل انتهاء وصلته التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، اشاد محمد حماقي بمسرح عبادي الجوهر أرينا، وأثنى على تقدير الهيئة العامة للترفيه لكبار الفنانين السعوديين وتسمية المسارح بأسمائهم تكريمًا لهم.

آخر حفلات محمد حماقي

يذكر أن محمد حماقي أحيا حفل في الرياض سبق حفله بجدة بإسبوع، والحفلتين من تنظيم الشركة السعودية الرائدة بنش مارك.