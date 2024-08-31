الارشيف / فن ومشاهير

أبرز لقطات حفل محمد حماقي في جدة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز لقطات حفل محمد حماقي في جدة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشعل الميجا ستار محمد حماقي مسرح عبادي الجوهر أرينا في حفل كامل العدد نظمته شركة بنش مارك، ضمن حفلات صيف جدة، وبدأ حماقي اولى وصلاته الغنائية بأغنيته الجديدة "شاغل عيون الناس" وسط تفاعل كبير من الجمهور وأجواء تقنية مسرحية مميزة زادت من حماس الجمهور، رحب بعدها حماقي وقال "وحشتوني أوي، مبسوط بوجودي معاكم النهاردة، علشان انتوا ليكم مكانة كبيرة الحقيقة في قلبي"، واكمل بعدها حماقي بأغنية "اجمل يوم" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتبعها بعدد من اشهر اغانية بين القديم والجديد، "زيها مين، لا ملامه" وعلى اضواء الهواتف غنى اغنيته "ما بلاش" ليكمل بعدها فقرته بـ "يا ستار، من قلبي بغني،،،، وغيرها من الاغاني.

 

وقبل انتهاء وصلته التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، اشاد محمد حماقي بمسرح عبادي الجوهر أرينا، وأثنى على تقدير الهيئة العامة للترفيه لكبار الفنانين السعوديين وتسمية المسارح بأسمائهم تكريمًا  لهم.

6eea5587ee.jpg
d74c3cf866.jpg
dcd739c184.jpg
fdb17b3272.jpg
0026f4deb9.jpg
2c7397c616.jpg
fdf9e4cf9a.jpg

 

آخر حفلات محمد حماقي

 

يذكر أن محمد حماقي أحيا حفل في الرياض سبق حفله بجدة بإسبوع، والحفلتين من تنظيم الشركة السعودية الرائدة بنش مارك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا