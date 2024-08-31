شاهد.. عشت المساكنة قبل الزواج ولا أرتكب المحرمات.. إيناس الدغيدي تثير الجدل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي أنها لم ترتكب أى من المحرمات كما يعتقد البعض وقالت: أنا لا أشرب الخمور أو السجائر ولا أدخل فى علاقات غير شرعية من أسفل الترابيزة.

وأضافت إيناس الدغيدي خلال لقاء ببرنامج القرار عبر قناة الغد : من المستحيل أن أرتدي الحجاب ، ولكني عشت المساكنة قبل زواجي من طليقي لعدة سنوات لا اتذكرها.

وأوضحت إيناس الدغيدي: التحرش في بعض الأحيان يكون بسبب المرأة، ولا أحد من الرجال يستطيع أن يكمل التحرش بالمرأة حال قيامها بصفعه ولست مع أن التحرش يبدأ من الرجل.