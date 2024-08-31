نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نقله إلى المستشفى..تفاصيل زيارة ياسر جلال لـ صالح العويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان ياسر جلال، بزيارة الفنان صالح العويل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام القليلة الماضية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وحرص على متابعة حالته الصحية وتقديم كافة المساعدات التي يحتاجها، خلال الفترة القادمة.

ياسر جلال وصالح العويل

تفاصيل الحالة الصحية لصالح العويل

أصيب بجلطة دماغية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، صباح اليوم الأربعاء، وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من مناشدته لنقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي لمساعدته في حل أزمته الصحية.

آخر تطورات الحالة الصحية لصالح العويل



وكشف الفنان منير مكرم عن تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل؛ موضحًا ان حالة العويل الصحية مستقرة حاليًا بعد أن تم دخوله بمستشفى معهد ناصر، والنقابة تتابع حالته الصحية بشكل تطوعى خاصة أنه غير مقيد كعضو بالنقابة.



نبذة عن صالح العويل

شارك صالح العويل في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية منذ انطلاقته الفنية في السبعينات، يبلغ من العمر 78 عاما، واشتهر بتقديم أدوار ثانوية منها مسجون أو رجل عصابة، أو شرطي وعسكري في السجن، ومن أبرز مشاركاته كانت أفلام حنفي الأبهة، شمس الزناتي، ومسلسل يوميات ونيس ترويض الشرسة، نصف ربيع الآخر.



تركزت أدوار صالح العويل في تجسيد شخصية البلطجي ورجل العصابة والشرير والفلاح والصعيدي، ولد العويل في يوم 19 مارس 1946 بمحافظة الشرقية، ويقيم حاليا في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية، بدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم «اللص والكلاب».



آخر أعمال ياسر جلال



ويذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

أحداث مسلسل “جودر”

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.