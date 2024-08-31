نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة..حمادة هلال يحتفل بتصدر أغنية "حصل" التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حمادة هلال، على الاحتفال بنجاح أحدث أعماله الفنية "حصل"، والتي تصدرت تريند قوائم تشغيل موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك حمادة هلال صورة من كواليس تصوير كليب الأغنية، وعلق عليها قائلًا:" الغنوة لسه في الترند، اللي بنجري ورا حصل ولا محصلش حمادة هلال".

منشور حمادة هلال



تفاصيل كليب "حصل" لـ حمادة هلال



وظهر الفنان حمادة هلال بالكليب بأكثر من شخصية منها طيار وفلاح ومهندس، وكشف هلال أنه سوف يقوم بطرح كليب أغنيته الجديدة بعد عدة ساعات على قناته الخاصة على اليوتوب.

والأغنية من كلمات حازم إكس ألحان أورتيجا ميكس وماستر محمد علام وبيشو إخراج أشرف رمضان.

آخر أعمال حمداة هلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الفنية، هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العشق"، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وحقق نجاحا كبيرًا خلال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "المداح4-أسطورة العشق"





وشارك في بطولة مسلسل "المداح4-أسطورة العشق" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.





أحداث مسلسل "المداح 4"



وتدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.