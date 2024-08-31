انت الأن تتابع خبر إيناس الدغيدي تتحدث عن تجربتها للمساكنة قبل الزواج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن مفاجأة بشأن تجربتها للمساكنة قبل الزواج.



وقالت الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "القرار"، عبر قناة "الغد"، إنها لم تتزوج عرفيًا من قبل، ولكنها خاضت تجربة المساكنة قبل الزواج.



وأوضحت أنها عاشت تجربة المساكنة قبل زواجها، متابعة: «المساكنة كانت مع جوزي قبل ما اتجوزه، قعدنا نحب بعض 9 سنوات».



وأشارت الدغيدي، إلى أنها لا تستطيع الحياة دون حب، موضحة: " أنا ممكن أحب شخص، بس هو مش مديني كل معطيات الحب، ده الحب اللي عايشة بيه دلوقتي، اللي هو موجود، بس مفيش تعاطي بينا" .