نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد التاجي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد التاجي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف تفاصيل أزمته الصحية، التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، ودخل على إثرها أحد المستشفيات، وكشف ذلك الأمر من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر "التاجي" مقطع فيديو له، وقال فيه:" طالع أقولكم خدوا عظة من اللي جرالي مش عايز حد يزعل أو يغضب أوي فياخد كله على صدره، لأني الفترة اللي فاتت بسبب الضغط العصبي والنفسي في ظرف 15 يوما حصل تغيرات غريبة في جسمي، وأنا أساسًا عندي مرض اسمه رفرفة أذينية في القلب، وعملت رسم قلب والطاقم الطبي قالي الدنيا ماشية بس عايزين نعملك قسطرة عشان فيه بؤرة جنب ضفيرة القلب".

وتابع:" بقالي سنة ونص أو سنتين داخل وخارج من أوضة العمليات، ولما حطيت نفسي في ضغط تاني وروحت للدكاترة اكتشفوا اني حصلي قصور في الشريان الدائري ومحتاجين يعملوا قسطرتين واحدة عشان ضفيرة القلب والتانية عشان الشريان، على الرغم إني لا مدخن ولا عندي كوليسترول في الدم ولا حاجة".

آخر أعمال محمد التاجي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة "

وشارك في مسلسل "العتاولة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، هدى الإتربي، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مؤمن نور، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.