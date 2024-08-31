ريم سامي تحتفل بعيد ميلاد ليلى زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة ريم سامي بعيد ميلاد الفنانة ليلى زاهر من خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

علقت قائلة:' كل سنه وانتي طيبة يا لولي بحبك أو ي حبيبتي.

كشفت ليلى زاهر خلال لقائها مع راديو إنرجي، عن المهنة التي كانت ستعمل بها لو لم تكن ممثلة، وقالت: لو مكنتش فنانة كنت هشتغل فاشون ديزاينر أو ستايلست، أحب أحمد سعد واستمع إلى أغانيه دائمًا، ومن أغانيه المفضلة إلي إيه اليوم الحلو ده.

سبق، أعلن المخرج والمنتج هشام جمال خلال لقائه مع ET بالعرب، عن موعد الإحتفال بخطوبته على الفنانة ليلي زاهر، حيث احتفل الثنائي بقراءة فاتحتهم في بداية العام حيث أعلنوا خبر قراءة الفاتحة في يوم التاسع من يناير الماضي، قائلًا: “الصيف ده إن شاء الله بس بجد لسه ما حددناش اليوم وليلى عندها حاجات كثيرة، ولما نخلص ونرتب يوم هنعلن إن شاء لله