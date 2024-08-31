بالشال الفلسطيني.. لفتة لطيفة من ويجز في حفله بالعلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - بالشال الفلسطيني وشاشة تتلون باللون الأحمر.. لافتة لطيفة من "ويجز" في حفله بالعلمين

حرص مطرب الراب ويجز على التعبير عن تضمانه مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مروعة، وذلك من خلال حفله في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية على التوالي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل.



ويجز يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة

عبر مطرب الراب ويجز عن دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وقد جاء ذلك في نهاية حفله في ختام مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيم اليوم الجمعة الموافق يوم 30 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024 على مسرح يو أرينا، وأثناء غنائه قام بإرتداء الشال الفلسطيني وتحولت شاشة العرض إلى اللون الأحمر، وذلك تعبيرا وإستيائا لما يحدث فى فلسطين الحبيبة، ومن ثم تم إطلاق الألعاب النارية.

ويجز من حفله في مهرجان العلمين الجديدة

ويجز من حفله في ختام مهرجان العلمين الجديدة



إدارة مهرجان العلمين تخصص جزء من أرباح المهرجان لفلسطين

وفي سياق متصل كانت قد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.



أبرز تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية

من الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة إنطلقت في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.