ويجز يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة بحفل ختام مهرجان العلمين

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أحمد جودة - القاهرة - ويجز يفاجئ جمهوره بغناء أغنية جديدة بحفل ختام مهرجان العلمين

حل اليوم الجمعة الموافق يوم 30 من شهر أغسطس الجاري حفل ويجز ضمن فعاليات ختام مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وقدم ويجز خلال الحفل باقه من المع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث وذلك في وسط تفاعلا جماهيريا كبيرا من جماهير الحفل.

مطرب الراب ويجز



ويجز يفاجئ جمهوره بغناء أغنية جديدة من ألبومه الجديد

وقدم مطرب الراب الشهير ويجز أغنية جديدة من ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي سيتم طرح خلال الفترة المقبلة، وعلق قائلًا:

" دي أقل حاجة في الألبوم، وهينزل قريب جدا".

من حفل ويجز بمهرجان العلمين

آخر أعمال ويجز

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ويجز هى أغنية "نفسك في ايه" وهو تراك قام بنشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعبرمنصات التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث وصلت إلى 33 مليون مشاهدة في أقل من إسبوعين منذ بداية طرحها.



كلمات أغنية نفسك في ايه



وتقول كلمات الأغنية:

عندي من كله بس تقول نفسك في A

شوف أنت بتعرف تعمل A

وهو بيعرف يعمل A

بعرف أعمل الإتنين

مع أن عندي الشغل شغل

شكلك جاي عايز تلعب

عايز تلعب على A

أنا بلعب على كبير أنا مخلص التقيل

أنت كل ده بتحمل أنا حاسس إنك بتتأمل.



تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

إدارة مهرجان العلمين تخصص جزء من أرباح المهرجان لفلسطين

وقد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.