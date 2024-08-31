على أنغام "ماتيجي أعدي عليكي".. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فوشيا (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة شبابية جذابة مرتدية فستان باللون الفوشيا، مفتوح من الكتف، وبدت متألقة على أنغام أغنية «ماتيجي أعدي عليكي»، خطفت من خلالها الأنظار وأثارت تفاعل واسع من محبيها على السوشيال ميديا.

تفاصيل إطلالة ليلى علوي الجديدة

ظهرت ليلى علوي في الفيديو بإطلالة ملفتة وشبابية، حيث اختارت فستانًا باللون الفوشيا الجريء، مع تصميم مكشوف من الكتف، ونسقت إطلالتها مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة، لتضيف لمسة من الأناقة والعصرية التي لطالما عرفت بها، وقد لاقت إطلالتها إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها الدائم.

أحدث أعمال ليلى علوي في السينما

في سياق آخر، يعرض حاليًا للفنانة ليلى علوي فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" في دور العرض السينمائي، وهو فيلم كوميدي يشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد، كما يضم الفيلم نخبة من النجوم منهم هيدي كرم، الراقصة الاستعراضية جوهرة، ونورين أبوسعدة، الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويتناول الفيلم في إطار كوميدي أحداث متشابكة حول العلاقات الزوجية والمواقف الطريفة التي يواجهها الأبطال.