أحمد جودة - القاهرة - مي كساب تكشف موعد طرح أحدث أغانيها "قطة"

تخوض الفنانة مي كساب تجربة غنائية جديدة من خلال أغنية بعنوان "قطة"، وأعلنت الفنانة مي كساب عن الموعد الرسمي لطرح الأغنية، وفيما يلي يستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل الخاصة بأغنية مي كساب الجديدة.

الفنانة مي كساب



موعد طرح أغنية قطة للفنانة مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب على الكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “قطة”، وقد جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والڤيديوهات الشهيرة "إنستجرام"، حيث قامت بنشر البرومو الرسمي الخاص بالأغنية وعلقت عليه من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"جاهزين معادنا الخميس الجاي، 5 سبتمبر على جميع المنصات الإلكترونية، قطة".

https://www.instagram.com/reel/C_Tdgy4snjB/?igsh=dm83eXF5Znc0Z2xj

آخر الأعمال الدرامية للفنانة مي كساب

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة مي كساب هو مسلسل "العتاولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقدمت الفنانة مي كساب من خلاله شخصية "عائشة"، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه حول أخان شقيقان يعملان في النصب والجريمة ومن ثم تعرضهم عمليات النصب للعديد من المشاكل والعقبات، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، مؤمن نور، مريم الجندي، هدى الأتربي، أحمد كشك، زينب العبد، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.