نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل إطلاق اسم الفنان كريم عبد العزيز على الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل



وأعلن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، عن إطلاق اسم الفنان الكبير كريم عبد العزيز، على الدورة الخامسة من المهرجان، وسيتم تكريمه خلال المهرجان، تقديرا للتاريخ الفني الكبير لهذا الفنان، الذي قدم مئات الأعمال المميزة في تاريخ الفن المصري.

وأعرب عصمت عن سعادته أن الدورة تحمل اسم نجم كبير، وتكريم مستحق لنجم مصر والوطن العربي كريم عبد العزيز، وذلك استكمالًا لنهج مهرجان المسرح العربي، في تكريم كبار النجوم، إذ كرم المهرجان في الدورة الثالثة، اسم الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم النجم الفنان ماجد الكدواني.

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربي، أن المهرجان هذا العام من المتوقع أن يضم 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، تقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم عبد العزيز مسرحية السندباد، والتي حازت على إعجاب الجمهور.