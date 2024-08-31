نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي رزق يعلن تعاقده على مسلسل حياة أو موت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الفنان محمد علي رزق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن انضمامه لفريق عمل مسلسل "حياة أو موت" وهو بطولة حنان مطاوع تأليف أحمد عبد الفتاح ، إنتاج السبكي إخراج هاني حمدي .



أحدث أعمال محمد علي رزق

وشارك الفنان محمد علي رزق في موسم رمضان 2024 بعملين دراميين وهما "صيد العقارب"، وجودر".





قصة مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

مسلسل صيد العقارب، من بطولة: الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.









أبطال مسلسل جودر



ومسلسل جودر، بطولة كل من: الفنان ياسر جلال، الفنانة نور اللبنانية، الفنانة ياسمين رئيس، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة وفاء عامر، الفنان محمود البزاوي، الفنان وليد فواز، الفنان أحمد فتحي، محمد التاجي، تارا عماد، أحمد بدير، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.

احداث مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، مسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.