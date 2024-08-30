مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى السيناريست عاطف بشاي

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان إيهاب فهمي- مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ السيناريست عاطف بشاي، الذي وافتة المنية مساء اليوم الجمعة الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤م.

يذكر أن عاطف بشاي كاتب وسيناريست مصري، له الكتير من الأعمال بين السينما والتليفزيون.

من أهم أعماله الدرامية: "تاجر السعادة"، "السندريلا"، "الكلام المباح"، "ناس وناس ج1"، "اللقاء الثاني".

ومن أشهر أعمال السينمائية: "المجنون"، "صاحب العمارة"، "الملائكة لا تسكن الأرض"، "المنحوس"، "الوصول لسن الانتحار"، "كل شيء قبل ما ينتهي العمر"، "محاكمة علي بابا"، "يوميات ست عصرية"، "الحلم القاتل"، "الوزير جاي"، "إلى من يهمه الأمر"، "فوزية البرجوازية".

رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.