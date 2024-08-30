نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن السينمائية تنعى وفاة السيناريست عاطف بشاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت نجلس نقابة المهن السبنمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، السيناريست الكبير والناقد الفني الزميل عاطف بشاي - أستاذ السيناريو في المعهد العالي للسينما والاكاديمية البحرية، الكاتب بجريدة المصري اليوم وروز اليوسف.



وأضافت:' نشارككم أحزانكم بهذا المصاب الأليم طالبين من الله رب الكل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويلهمنا ويلهم الاسرة الفنية جميل الصبر والسلوان.

كما أعلنت عن مكان الجنازة والعزاء:' يوم الأحد الموافق 1 / 9 / 2024 بكنيسة مارمرقس (كيلوباترا) مصر الجديدة الساعة ٢ ظهرًا والعزاء الساعة السابعة مساءً في القاعة الملحقة بالكنيسة تغمد الله الفقيد بواسع رحمته"

قدم عاطف بشاي عددًا كبيرًا من أعماله المهمة في السينما والدراما، وكان آخرها مسلسل تاجر السعادة، مع الفنان الراحل خالد صالح، ومسلسل عمارة يعقوبيان، مسلسل السندريلا.