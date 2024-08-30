نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها " البحث عن علا 2 ".. مسلسلات أوف سيزون منتظر طرحها قريبا ( تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد موسم دراما الاوف سيزون العديد من الأعمال الفنية المنتظر عرضها على أحدي المنصات قريبا، حيث تتنوع ما بين أعمال الـ ١٥ والـ ١٠ حلقات.. ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز مسلسلات الاوف سيزون المنتظرة:-



ينتظر الجمهور قريبا عرض مسلسل " السراب" المقرر طرحه عبر أحدي المنصات الالكترونية، العمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد ومن بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي



روح جدو

وأيضا مسلسل "روح جدو" هو واحد من مسلسلات الـ off season والذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة وهو مكون من 30 حلقة وسيتم عرضه على إحدى القنوات التليفزيونية، وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات الكوميدية الإجتماعية حيث تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو يضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم رنا رئيس، رشدي الشامي، إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، سلوى عثمان، حنان يوسف، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي.

إقامة جبرية



ينتظر الجمهور عرض مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر منصة watch it.



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.



موعد مع الماضي

وينتظر صناع مسلسل " موعد مع الماضي" طرحه عبر منصة " نتفليكس" قريبا، يُشارك بجانب آسر ياسين في بطولته، عدد من النجوم منهم شريف سلامة، محمد ثروت، شيرين رضا، محمد علاء، هدى المفتي، وركين سعد، والمسلسل من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

المسلسل من إخراج السدير مسعود وكتابة محمد المصري، ويتكون من 8 حلقات، يتناول قصة "يحيى" وسعيه للانتقام لمقتل شقيقته "نادية"، إثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي.

البحث عن علا



كما ينتظر صناع مسلسل " البحث عن علا ٢" طرحه عبر منصة " نتفليكس" قبل نهاية العام الجاري، يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

كتالوج

و تعرض منصة " شاهد" قريبا مسلسل " كتالوج" ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وسماح أنور وبيومي فؤاد، وصدقي صخر، وغيرها من النجوم.

برغم القانون

تواصل النجمة إيمان العاصي تصوير مشاهدها في مسلسل “ برغم القانون” استعدادا لطرحه قريبا، العمل من بطولة إيمان العاصي، محمد محمود عبد العزيز، رحاب الجمل، محمد القس ومن إخراج شادي عبد السلام.