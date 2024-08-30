نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى رئيسة لجنة تحكيم بمهرجان البحرين وتطير إلى الدار البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشارك النجمة بشرى بمهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة كرئيس لجنة تحكيم "فئة أفلام الطلبة" والمقرر انعقاده في الفترة ما بين ٣ إلى ٧ نوفمبر المقبل.

وتطير بشرى إلى الدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل المشاركة في عضوية لجنة التحكيم أيضا والمقرر انعقاده في الفترة من ٦ إلى ١٣ سبتمبر المقبل، ومن المقرر تكريم الفنان حسين فهمي بجائزة الإبداع الخاصة تقديرا لمسيرته.

وكانت بشرى طرحت مؤخرا اغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والاغنية من كلمات محمد ابراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

وتعكف بشرى حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

وعرض مؤخرا لبشرى مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و"stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض اولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وكانت آخر أعمال بشرى في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.