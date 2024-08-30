الكاتب الصحفي عادل حمودة ينعى السيناريست الكبير عاطف بشاي

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعى الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، السيناريست الكبير عاطف بشاي، والذي وافته المنية عصر اليوم الجمعة.

وكتب حمودة، على صفحته الرسمية على الفيسبوك: "خالص التعازي للأسرة الأدبية والفنية في وفاة الراحل السيناريست الكبير عاطف بشاي، اسكنه الله فسيح جناته والهم محبيه وذويه الصبر والسلوان".

وساهم السيناريست الراحل بإبداعه وقلمه في إثراء العمل الفني والإعلامي لسنوات عديدة، وتتلمذ على يديه الكثير من الكتاب والمبدعين، وقدم العديد من الأعمال الفنية والتي ستظل خالدة في ذاكرة جمهوره.

يذكر أن صلاة الجنازة على الراحل ستقام لساعة ٢ ظهر يوم الاحد المقبل، الأول من سبتمبر، بكنيسة مارمرقس (كيلوباترا) مصر الجديدة، والعزاء الساعة السابعة مساءا في القاعة الملحقة بالكنيسة.