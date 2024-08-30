محمد جلال مؤلف فيلم نجوم الساحل يطرح صور من كواليس العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح السيناريست الشاب محمد جلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته واحمد داش ومايان السيد بطلي فيلمه الجديد نجوم الساحل والجاري تصويره حاليًا.

فيلم نجوم الساحل

فيلم بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميم حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

فيلم "نجوم الساحل" من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

أعمال يستعد لها محمد جلال

على صعيد آخر يستأنف ايضا لمحمد جلال تصوير فيلمه الجديد هيبتا 2 وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

أحداث فيلم هيبتا 2

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.