مارينا المصري: حفلات مهرجان العلمين تناسب كل الأذواق والفئات العمرية

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الإعلامية مارينا المصري، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مهرجان العلمين الجديدة صنف بأنه المهرجان الأكبر والأضخم بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرةً، إلى أنه تضمن تجارب مختلفة بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية إلى جانب الحفلات الغنائية، التي تناسب كل الأذواق والفئات العمرية، والتي ضم 5 مهرجانات تحت مظلته.

نجاح مهرجان العلمين

وأضافت مارينا المصري، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أنظار العالم اتجهت إلى مدينة العلمين الجديدة في الآونة الأخيرة، وتحديدا إلى مهرجان العلمين في دورته الثانية، التي نجحت في جذب 104 جنسية مختلفة والعديد من الاستثمارات والسياح، إلى جانب أن المهرجان يدعم مختلف المواهب.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين تحتوي على كافة التفاصيل وتصنف كمدينة من الجيل الرابع تستوعب أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، وتحتوي على بنية تحتية قوية وطرق وأماكن مختلفة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات، مما جعلت مهرجان العلمين، نسخة استثنائية وله أجندة قوية.

وتابعت: كشفت شركة تذكرتي عن أن هناك 171 ألف تذكرة بيعت حتى قبل حفلة ويجز، بالإضافة إلى أن حفل الفنان ويجز نقذت تذاكره بعد طرحها مباشرة عبر الموقع»، وأوضحت أن في مسرح «يو أرينا» يستوعب نحو 50 ألف فرد، التي تعد أعداد كبيرة تدل على النجاح الواضح للمهرجان.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".



ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.