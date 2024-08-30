نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة تبرز في عالم الإخراج بفيلم وثائقي جديد "وين صرنا "ويروي معاناة فلسطينية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة درة عن دخولها مجال الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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وعبّرت درة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، حيث نشرت صورًا لها من كواليس تصوير الفيلم الوثائقي، معلقةً: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور، ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمرًا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي.

فيلم" وين صرنا" هو فيلم وثائقي تسجيلي من إخراجي وإنتاجي لأول مرة، ولا أظهر فيه."

وأضافت: "سأشارككم تفاصيله بعد الإنتهاء من المراحل الأخيرة. الإخراج كان دائمًا من أحلامي، والذي دفعني إليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني.

مُمتنة لكِ يا نادين لأن ظهورك في حياتي بكل براءة أنتِ وأسرتك هو الذي أوحى لي بهذا الفيلم ولكل من آمن بي وشارك فيه بأي شكل.

وأتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق، قريبًا إن شاء الله."



فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي تسجيلي يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا إجتماعية وثقافية عن فلسطين.



يقدم الفيلم رؤية جديدة ومختلفة للواقع، ويعكس شغف درة بتوسيع آفاقها الفنية وتقديم محتوى ذو قيمة. تُدشن الفنانة التونسية درة زروق تجربتها الأولى في الإخراج من خلال هذا العمل، حيث تشرف بنفسها على مرحلة المونتاج لتحقيق التوازن المثالي بين الصورة والصوت.

ومن المتوقع أن يجذب الفيلم إهتمام النقاد والجمهور بفضل موضوعه الإنساني والفريد، ويترقب الجميع طرحه قريبًا لرؤية إنجاز درة في هذا المجال الجديد.

وكان آخر ظهور لدرة في رمضان 2023 في مسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد، بينما آخر أفلامها كان "جدران" عام 2022.

كما شاركت في مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" مع أحمد عيد.

وحاليًا، إنتهت درة من تصوير مسلسلها الجديد "الذنب"، الذي يُنتظر عرضه على إحدى المنصات الكبيرة.



ويعد مسلسل الذنب هو التعاون الرابع بين درة وهاني سلامة بعد أن تعاونا معًا من قبل في الأولة في الغرام، ومسلسل نصيبي وقسمتك، وبين السما والأرض.



يشارك في بطولة مسلسل الذنب بجانب درة وهاني سلامة كل من ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

وتدور أحداث مسلسل الذنب خلال 10 حلقات، عن طبيب نفسي وهو هاني سلامة والذي يعمل في إحدى المستشفيات وخلال عمله هناك يتعرض للعديد من المواقف المثيرة.