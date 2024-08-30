تامر حسين وعزيز الشافعي ينشران كواليس أغنية "اللي يقابل حبيبي" لـ شيرين

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "اللي يقابل حبيبي" للفنانة شيرين عبد الوهاب نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طُرحت فيها وبالرغم من أن الأغنية قد حُذفت من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي إلا أن هذا الحذف لم يمنع الجمهور من تداول الأغنية ونشرها عبر حساباتهم الشخصية.

وبعد تحقيق هذا النجاح الكبير للأغنية قد نشر كلًا من الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس كتابة وتلحين الأغنية، حيث ظهر الفيديو محادثة واتساب بين عزيز الشافعي وتامر حسين حيث ظهر أن تامر حسين يرسل الكلمات وقام عزيز الشافعي بتلحينها على الوفر.

وقد نشر الملحن عزيز الشافعي ذلك الفيديو وعلق عليه قائلًا: "اللي يقابل حبيبي".

منشور عزيز الشافعي

وقد نشر الشاعر تامر حسين ذلك الفيديو وعلق عليه قائلًا: "كواليس اللى يقابل حبيبى، مع المُلحن عزيز الشافعي".

منشور تامر حسين

وأغنية "اللي يقابل حبيبي" لـ شيرين من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية "اللي يقابل حبيبي" لـ شيرين

اللي يقابل حبيبي سلامي أنا له

لو بيني وبينه إيه.. ده مهما كان حبيبي

والبعد الله يجازيه

اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه

يبعتها من وراه

أسرح في عيون حبيبي وأحكيله عن الحياة

غريبة الدنيا دي تقرب الحبايب

وتلاقي الفرحة جاية تغرب الحبايب

لا رحمت اللي اتساب ولا ريحت اللي سايب

ربي العالم بحالي

وإني من يوم ما غاب بتحايل على الغياب

يرجعلي حبيبي ونقفل للبعد باب

يا ليالي قربيه حنني قلبه وهاتيه،

ومسيره في حضني يجيلي وأحكيله حصلي إيه

تفاصيل الأغاني التي طرحت من ألبوم شيرين عبد الوهاب

كانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت 4 أغاني، وهي: "هنحتفل" و"بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي" "وما زال عالبال".

أغنية "هنحتفل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

أغنية "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

أغنية "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

أغنية "وما زال عالبال" من كلمات تامر حسين وألحان مدين توزيع توما