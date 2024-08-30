محمد صبحي يشيد بمسرحية "كازينو" لـ كريم الحسيني

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد النجم محمد صبحي بأداء الفنان كريم الحسيني في مسرحية "كازينو"، حيث وصفه بأنه موهبة واعدة تملك القدرة على التألق في عالم المسرح.

وأكد صبحي أن كريم يمتلك قدرة فريدة على جذب الجمهور وإيصال المشاعر بصدق. كما أضاف أن كريم وفريق العمل قادرون على تجديد حيوية المسرح المصري وتعزيز روح الإبداع.

تلقى الحسيني إشادة كبيرة من الحضور والنقاد، مما يعكس نجاحه في تقديم أداء متميز يتناسب مع تطلعات جمهور المسرح.

وفي سياق آخر، اعتذر محمد صبحي عن عدم قدرته على حضور العرض بسبب انشغاله في التحضيرات لمسرحيته الجديدة، معربًا عن أمنيته في مشاهدة العمل في أقرب فرصة.



ومن جانبه، أعرب كريم الحسيني عن سعادته بإشادة النجم محمد صبحي، مؤكدًا أن هذه الإشادة وسام كبير على صدره.

أبطال مسرحية كازينو



يضم العرض نخبة من الفنانين، منهم كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، ومحمد دياب، والعرض من إخراج عمرو حسان.

يشهد العرض أيضًا مشاركة مجموعة من الفنانين في مجالات مختلفة، منهم حسن شحاتة في الاستعراضات، ومحمد عبد الحميد في الديكور، ومها عبد الرحمن في الأزياء، وعز حلمي في الإضاءة، وأمل حسام في المكياج، كما يتولى خالد مهيب مهمة التصوير الفوتوغرافي وتصميم الدعاية والمادة الفيلمية.



أحداث مسرحية كازينو



تدور أحداث العرض داخل كازينو، حيث تتجمع مجموعة من الأصدقاء في جو من الترفيه، ومع تتالي الأحداث تتكشف خيوط المؤامرات والأسرار التي تربط الأصدقاء، ما يخلق أجواء مشحونة بالتشويق والإثارة

آخر أعمال محمد صبحي



جدير بالذكر أن آخر مسرحيات الفنان محمد صبحي كانت مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك التي كتبها مصطفي شهيب، وأخرجها وقام ببطولتها النجم الكبير محمد صبحي، وتم عرضها لمدة سنة كاملة بلا توقف، رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية وشارك في بطولتها: وفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان

