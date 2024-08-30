بعد حبسه سنه بتهمة التزوير مع شقيقة.. عصام صاصا ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر عصام صاصا ترند جوجل وذلك بعد الحكم عليه بالحبس سنه هو وشقيقه بتهمة التزوير في محررات رسمية.

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، نظر أولي جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه في اتهامهم، بالتزوير في محررات رسمية.



وقال صاصا في بداية الجلسة أنهم طلبوا من سارة إقرار مني باني حررت توكيل رسمي حيث قال" طلبوا من سارة اني اعمل إقرار باني حررت توكيل رسمي، وانا عملته وبعته علي الواتس اب، وانا فعلا عملت توكيل لمحمد حماده، ومكنتش اعرف طلعت ولا بيني وبينه واسطه أو اتكلمنا قبل كد، ومكنتش اعرف ان كده غلط، وقال لي ان كده خلاص القضية اتقفلت.



وأضاف صاصا اتفاجأت بعد شهرين أن القضية شغاله وقبضو علي اخويا في قضية التزوير.

وظهر صاصا مرتديًا البدلة الزرقاء، حليق الرأس، بالكلابشات، وممسكًا في يده المصحف.