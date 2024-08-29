نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يكشف عن موقفه من تقديم شخصية "سفاح التجمع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان حسن الرداد، حقيقة تقديمه شخصية “سفاح التجمع” في عمل درامي من إنتاج السبكي وتأليف محمد صلاح العزب، بعد انتشار أنباء مؤخرًا حول مشاركته في بطولة العمل، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية له.

وقال حسن الرداد: “كلمني المؤلف محمد العزب، وقال لي عاوزين نعمل سفاح التجمع إيه رأيك، ونزل أخبار على طول وصحيت الصبح لقيت ناس بتبعت لي، قلت أنا لسه بفكر وحسيت أن الناس مهتمة بالموضوع، والموضوع ده مينفعش يكون مكتمل، ويدخل طور التنفيذ إلا لما القضية تتقفل تمامًا”.

وكشف حسن أنه ما زال يفكر في تقديم الشخصية، ولم يتأخذ قرار بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه قرأ حلقات كتبها المؤلف محمد صلاح العزب ونالت إعجابه، مضيفًا: “الشخصيات من النوعية دي، لا نتناولها بالشكل الخارجي الخاص بها، ولكن الشخصية لها تركيبة نفسية معينة، وأكيد فيه عوامل أثرت في شخصيته وهو صغير وغيرته وحولته، ولازم أدرس سلوكه وأقعد مع دكاترة علم نفس”.

أما عن تقديم أحمد الفيشاوي نفس الشخصية في مسلسل آخر للمنتج أيمن يوسف قال: “طبعًا الفيشاوي ممثل جامد وبحبه جدًا وبحب موهبته، وأنا لسه ما أخذتش قرار أعمل المسلسل بشكل أكيد، يعني لسه مقبلتش أو رفضت بنسة 100 في المية، والمنتج أحمد السبكي متحمس جدًا للعمل”.